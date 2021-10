La vie sur Vénus n’aurait jamais été possible selon une nouvelle étude

Une étude met à mal la possibilité que Vénus ait un jour abrité la vie.

Depuis de nombreuses années, les scientifiques pensent que Vénus, la 2e planète de notre système solaire, aurait pu abriter la vie dans ses océans pendant des milliards d’années. On pensait même possible que la vie se soit élevée dans l’atmosphère au fur et à mesure que la température augmente et que les conditions soient de moins en moins agréables.

Une nouvelle étude, publiée en ligne dans la revue Nature, des scientifiques dirigés par Martin Turbet, chercheur postdoctoral à l’Observatoire astronomique de Genève en Suisse, ont simulé le climat de l’ancienne Vénus à l’aide d’un nouveau modèle et les résultats sont bien différents des croyances actuelles.