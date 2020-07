La vie amoureuse des pingouins : inceste, tromperie et scandale

"Nous aimerions que plus de gens sachent que les pingouins sont comme nous les humains ; chacun d’eux a son individualité et ils vivent dans des relations différentes", a déclaré Shoko Okuda, porte-parole du groupe ORIX, qui gère les aquariums à CNN Travel .

Les pingouins de l’Aquarium de Kyoto s’accouplent librement les uns avec les autres et ont de multiples conquêtes et autres ruptures que les soigneurs ont documentées dans un organigramme un peu compliqué.

Un diagramme qui nous apprend que les pingouins ont une vie amoureuse très complexe et pleine de rebondissements. En effet, on peut y voir une femelle décrite comme "fondamentalement démoniaque" par le personnel de l’aquarium, qui a brisé pas moins de six cœurs en une année et est maintenant passé à un autre pingouin (le 7e futur ex). Ensuite, il y a une femelle qui était dans une relation amoureuse avec un pingouin très fidèle, tout en ayant deux sexfriends à côté.

Un véritable épisode des feux de l’amour ! Mais la relation la plus choquante pour tout le personnel est l’amour entre Grand-Père Kama, le plus vieux pingouin de l’aquarium, et Saya, la petite-fille de la sœur de Grand-Père Kama. Une relation de 17 ans d’écart sachant que cette race de pingouin vit en moyenne 20 ans en captivité…