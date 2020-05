La vente des véhicules verts en hausse malgré la chute de l'or noir

Le faible coût de l’électricité, et donc le faible coût d’utilisation au kilomètre parcouru, permet de compenser en partie cet écart. Mais si le pétrole reste aussi abordable, "moins de gens vont s’interroger sur l’opportunité de passer à l’électrique", selon les spécialistes.

Aubaine pour l’automobiliste, l’effondrement des cours du pétrole , au plus bas depuis des décennies, a entraîné une chute du prix des carburants à la pompe. Une mauvaise nouvelle pour les ventes de voitures 100% électriques , plus chères à l’achat que les modèles essence ou diesel.

Avec des prix de l’essence en chute, la voiture électrique voit fondre l’un de ses principaux arguments : le coût d’usage réduit comparé aux véhicules thermiques. Cela pourrait temporairement freiner son essor mais pas le remettre en cause, estiment des experts.

Pourtant, les constructeurs ne prévoient pas de chambouler leurs prévisions. La part de marché de l’électrique pourrait "seulement fléchir légèrement par rapport au pronostic initial", estime Ferdinand Dudenhöffer, directeur du Center Automotive Research (Car) basé en Allemagne. Il table pour 2020 sur 3,8% de part de marché en Europe dans un scénario de pétrole pas cher, contre 4% dans le cas contraire, soit, dans tous les cas, un doublement en un an.

5% du marché européen en 2020

Son opinion est partagée par Matthias Schmidt, expert du marché des véhicules électriques : "Dans une économie de marché plus libérale comme les Etats-Unis, où les objectifs de CO2 au niveau fédéral sont faibles, le marché sera probablement davantage affecté que dans des économies plus régulées comme l’Europe et la Chine".

Les véhicules électriques ont d’ailleurs brillé en Europe au premier trimestre, résistant mieux que les modèles thermiques à l’effondrement du marché provoqué par la pandémie de Covid-19 à partir de mars.

Leur part a battu un nouveau record, à 4,6% du marché d’Europe de l’Ouest, d’après le dernier baromètre mensuel de M. Schmidt. Sur les 17 pays d’Europe de l’Ouest, qui représentent 95% des volumes européens, il prévoit une part de ces nouvelles motorisations à 5% en 2020, soit le niveau dont les constructeurs auront besoin pour respecter les règles européennes.