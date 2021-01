La Terre a tourné plus vite en 2020, qu'est-ce que cela implique ?

"Les changements dans l’atmosphère, en particulier la pression atmosphérique et les mouvements des vents qui peuvent être liés à des phénomènes climatiques comme El Niño sont suffisamment forts pour que leur effet soit observé sur la rotation de la Terre" explique à ScienceDaily David A. Salstein, un scientifique atmosphérique de la recherche atmosphérique et environnementale.

La rotation de la Terre peut changer légèrement en raison du mouvement de son noyau et aussi, étonnamment, en raison des conditions météorologiques et océaniques .

"Mais ce n’est pas toujours parfait" comme le disent Graham Jones et Konstantin Bikos sur TimeandDate.com. "Lorsque des horloges atomiques très précises ont été développées dans les années 1960, elles ont montré que la durée d’un jour solaire moyen peut varier de quelques millisecondes " sachant qu’une milliseconde équivaut à 0,001 seconde.

Comme indiqué sur LiveScience , les 28 jours les plus rapides jamais enregistrés par la Terre (depuis 1960) se sont tous déroulés en 2020, la Terre effectuant ses révolutions autour de son axe des millisecondes plus rapidement que la moyenne.

Même la Terre voulait que 2020 se termine au plus vite. Elle a tourné plus rapidement en 2020 que depuis le début des mesures de variations du temps, selon les scientifiques. Il faudra peut-être retirer une seconde intercalaire pour revenir à l’heure exacte.

Pour corriger cette incohérence, les scientifiques ont alors créé l’UTC (temps universel coordonné) pour aider à combler le fossé entre le temps terrestre et l’horloge atomique. L’ UTC est d’ailleurs devenu la référence horaire officielle en Belgique .

En raison de la vitesse irrégulière de la Terre, les scientifiques des années 1950 ont créé une horloge atomique pour avoir une idée précise du temps. Cependant, comme la rotation de la Terre peut varier, l’horloge atomique a continué à avancer régulièrement et les deux indicateurs de temps se sont éloignés l’un de l’autre.

La Terre a tourné plus vite en 2020, qu'est-ce que cela implique ? - © Buena Vista Images - Getty Images

Une seconde intercalaire négative

La récente accélération de la rotation de la Terre a amené les scientifiques à parler pour la première fois d’un saut de seconde négatif, a déclaré LiveScience.

Au lieu d’ajouter une seconde intercalaire, ce qui a été fait plusieurs fois auparavant pour compenser un ralentissement de la rotation de la Terre, ils pourraient avoir besoin d’en soustraire une.

"Il est tout à fait possible qu’une seconde intercalaire négative soit nécessaire si le taux de rotation de la Terre augmente encore, mais il est trop tôt pour dire si cela est susceptible de se produire", a déclaré au Telegraph le physicien Peter Whibberley du National Physics Laboratory au Royaume-Uni. "Il y a aussi des discussions internationales sur l’avenir des secondes intercalaires, et il est également possible que la nécessité d’une seconde intercalaire négative pousse la décision à mettre fin aux secondes intercalaires pour de bon", a-t-il expliqué.