La sobriété numérique, ou comment réduire son impact environnemental

Un récent sondage de l'institut Odoxa laisse apparaitre que 70% des Français n'ont jamais entendu parler du concept de sobriété numérique et que seulement 8% des sondés voient précisément de quoi il s'agit.

Au quotidien, ces "écogestes numériques" peuvent par exemple se traduire par la suppression d'anciens e-mails, le recours au WiFi plutôt qu'au réseau mobile et bien entendu, le fait de changer le moins souvent possible ses équipements numériques.

Cela revient surtout à modérer ses usages et à limiter sa consommation de matériels.

Adopter une sobriété numérique est un véritable enjeu alors qu'au niveau mondial, ce secteur représente désormais plus de 3% de la consommation d'énergie et émet 4% de l'ensemble des gaz à effet de serre, selon le Shift Project, un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone.

Si aucun effort n'est accompli, le numérique finira par dépasser le secteur automobile en termes d'émissions de CO2 dans quelques années.