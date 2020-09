La pollution sonore fragilise la santé des poissons.

Des poissons exposés à une pollution sonore aiguë sont plus vulnérables aux maladies et meurent plus vite quand l'exposition est chronique, selon une nouvelle étude qui souligne les conséquences de l'activité humaine sur le monde vivant.

Des effets sur la résistance aux maladies parasitaires

Leur contribution porte sur l'impact de la pollution sonore sur la résistance à des maladies parasitaires, un fléau de la pisciculture.

Les poissons, d'espèce Guppy, ont été placés dans des réservoirs et soumis à un bruit de durée et d'intensité distinctes. Un groupe a subi 24 heures de bruit aigu, et le deuxième sept jours d'un bruit chronique, moins fort. Sous anesthésie, y compris un groupe de contrôle, ils ont été infectés par un parasite commun, le ver gyrodactyle. Ce dernier s'accroche à leurs écailles et se multiplie rapidement, endommageant les tissus et ouvrant la voie à des infections.

L'étude a conclu que si les poissons soumis à un bruit aigu ont subi une infestation plus forte, ceux qui ont subi un bruit chronique "sont morts clairement plus tôt" que ceux des deux autres groupes.

Selon un des co-auteurs de l'étude, Numair Massoud, d'autres expériences sont nécessaires pour explorer les conséquences de la pollution sonore sur le système immunitaire des poissons.