La politique des transports gratuits gagne les États-Unis

Comme l e Luxembourg a rendu ses transports en commun gratuits , d'autres pays suivent l'exemple, chacun pour des raisons différentes. Pour les USA, l'idée est de désengorger les centres-villes des voitures pour réduire les émissions de CO2 et y retrouver un air plus respirable.

Parti d'Europe, le développement des transports en commun gratuits commence à faire de plus en plus d'émules dans le monde, y compris aux États-Unis.

L'exemple le plus symbolique vient certainement de Detroit. Longtemps surnommée "Motor City" car accueillant les sièges sociaux de General Motors, Ford et Chrysler, Detroit entend désormais favoriser les transports en commun aux automobiles.

Cela commence par son réseau de tramways QLine, désormais gratuit jusqu'à la fin de cette année. Cette ligne relie notamment entre eux un quartier d'affaire, un autre plus commercial ainsi qu'une université. Cette expérimentation est donc encore limitée, tant sur la longueur (la ligne concernée fait environ 5 km) que dans le temps.

Mais elle représente un sacré défi dans un pays où les habitants ont du mal à faire plus de 50 m sans monter dans leur voiture.

Également encore trop timide, San Francisco se contente pour le moment de proposer la gratuité sur son service de bus aux moins de 18 ans.

D'autres villes, comme Alexandria (Virginie) vont plus loin en modifiant leur réseau afin de desservir davantage les quartiers les plus fréquentés, en plus de la gratuité des transports.