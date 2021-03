La plus grande ferme urbaine d'Europe, BIGH Farm à Anderlecht

Steven Beckers, architecte belge réputé et fondateur de la ferme BIGH, dans cet espace de 4000 m² aménagé sur le toit du Foodmet à Anderlecht . C’est la plus grande ferme hydroponique d’Europe . Pour Steven Beckers, en matière de production alimentaire, la ville n’est pas le problème mais la solution.

La ferme abattoir d'Anderlecht, une agriculture du futur - On n'est pas des pigeons ! - 24/04/2018 Le site des abattoirs d’Anderlecht un lundi matin, c’est le lendemain de la veille. Tous les volets des commerces sont clos. Pourtant, à l’entrée du bâtiment Foodmet, une foule de badauds s’agglutine. La presse est conviée à une visite plutôt inhabituelle pour les abattoirs d’Anderlecht: celle de serres et de cultures de légumes en terrasses.

Pour le bénéfice des populations locales

Les produits de la ferme, légumes, plantes aromatiques et poissons sont distribués dans la région. A terme, l’objectif de production hebdomadaire devrait atteindre 35 tonnes de bar rayé par an, 15 tonnes de tomates et pas moins de 2700 pots d’herbes aromatiques. Une production réalisée majoritairement par des employés en situation de handicap et en réinsertion professionnelle.