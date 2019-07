La planète Mars pourrait être désormais cultivable

Après l’agriculture urbaine, et si le nouveau mode de production de denrée était l’agriculture martienne ? Cela semble désormais possible, d’après des chercheurs de l’Université d’Harvard.

D’après leurs investigations, il serait désormais possible de placer un aérogel de leur invention sur le sol aride de Mars. Une fois fondu, le gel aurait un effet de serre, en faisant augmenter la température au sol et en bloquant les rayons ultraviolets (permettant ainsi la photosynthèse). Disposé ainsi, il viendrait faire fondre la glace souterraine, qui se transformerait en eau et rendrait alors la zone cultivable.

Le gel en question est composé en grande partie d’air, ainsi que de silice. Si on parvient à le produire en suffisamment grande quantité, "placer des protections aérogels dans des régions riches en glace sur Mars pourrait permettre aux plantes d’y survivre sans grande intervention humaine ensuite".

Une étape supplémentaire vers ce fantasme humain de coloniser la planète rouge pour y vivre. Jeff Bezos, patron d’Amazon, avait d’ailleurs déclaré en mai dernier vouloir envoyer 1.000 milliards d’humains dans des colonies spatiales.