La pandémie accentue la désertification des centres-villes

Au milieu des nombreux commerces de Lübeck jugés non essentiels et fermés jusqu'à mi-janvier pour endiguer la vague de Covid-19 qui sévit en Allemagne, certains détonnent davantage avec leurs écriteaux lugubres : "Fermeture définitive". Pourtant classée au patrimoine mondial de l'Unesco, notamment pour son architecture gothique de briques rouges, cette ville hanséatique d'Allemagne du nord-ouest de 220.000 âmes n'échappe pas au phénomène de désertification qui touche depuis des années de nombreux centres-villes en Europe. Et la pandémie de Covid-19 lui a donné un coup d'accélérateur. Par exemple, un tiers des salariés américains travaillent totalement à distance et pour beaucoup, c'est l'occasion de quitter les grandes métropoles pour s'installer dans des zones urbaines plus restreintes et surtout plus agréables à vivre : ce que l'on appelle désormais les "zoom towns". Lire aussi : Verdir les villes pour vivre en meilleure santé, plaident 600 médecins canadiens

Commerce en ligne et confinements : la fin des petits détaillants ? A Lübeck, mondialement connue pour son massepain et visitée par 18 millions de touristes en 2019, 20% de la surface dédiée aux commerces reste vide, faute de nouveaux repreneurs, une tendance en hausse. Au milieu de la principale allée commerçante, Olivia Kempke pointe du doigt une ancienne boutique de vêtements en faillite : "Certains n'allaient déjà pas bien avant la crise sanitaire et la baisse de fréquentation actuelle les achève". Elle fustige l'hypertrophie des grands centres commerciaux périphériques, "véritables aimants à consommateurs" et des baux commerciaux toujours plus élevés "prenant à la gorge les commerçants". En cause également, la croissance des achats en ligne : ils devraient augmenter d'un tiers en novembre-décembre par rapport à 2019, au détriment de nombreux commerçants ayant pignon sur rue, selon l'Association allemande du commerce (HDE). Elle craint la fermeture de 50.000 commerces dans le pays en raison du Covid-19. Le nombre de passants a diminué de moitié dans les villes allemandes en décembre, ajoute-t-il. Des chiffres qui devraient empirer après la fermeture de tous les commerces non essentiels décrétée mi-décembre pour un mois minimum.

L'achat de proximité décrété "acte patriotique" Le ministre de l'Economie, Peter Altmaier, avait estimé en novembre que faire ses courses chez les petits commerçants s'apparentait à "une tâche nationale, voire un acte patriotique", un message rapidement devenu caduque avec le durcissement des restrictions. En plus d'aides d'urgence, le gouvernement allemand planche sur l'instauration d'une taxe visant le commerce en ligne dont le montant serait reversé aux commerçants des centres urbains. Lire aussi : Un nouveau confinement ? Même pas peur avec la ville du futur qui nous attend Il a également débloqué 25 millions d'euros supplémentaires pour 2021 censés éviter l'hémorragie des centres-villes. Le HDE réclame, lui, un "fonds d'urgence urbain" d'environ 1,5 milliard d'euros annuels. Sinon, "nous ne reconnaîtrons pas nos communes après la pandémie, nous devons prendre des contre-mesures", alerte le président du HDE Gerd Landsberg.

Un programme gouvernemental pour faire revivre le cœur des villes La pandémie accentue la désertification des centres-villes - © MORRIS MAC MATZEN - AFP L'aide gouvernementale d'urgence s'ajoute à un programme du ministère de la Construction créé en 2002 et doté annuellement de quelque 790 millions d'euros pour aider les villes dans leur réaménagement urbain. Depuis, 1.081 métropoles allemandes ont pu en bénéficier. Comme Barcelone qui est en train de redessiner son centre-ville pour les piétons et les vélos. Hanau, dans la Hesse, fut l'une des premières. Après 7 ans de travaux, la ville a totalement été redessinée, son centre végétalisé et rendu plus accueillant pour les personnes à mobilité réduite. Sont également apparus un grand centre commercial avec magasins indépendants, restaurants, un cinéma et une nouvelle place.