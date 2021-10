La Norvège va devenir dès 2022 le premier pays au monde à ne vendre que des voitures neuves électrifiées

Selon une analyse des chiffres de ventes de ces dernières années publiée par la Fédération automobile norvégienne (NAF), la toute dernière vente de voiture thermique neuve, à essence ou diesel, devrait se dérouler en avril 2022.

Le gouvernement avait initialement fixé à 2025 la date butoir pour l'arrêt complet des ventes de voitures neuves à essence et au diesel.

Mais les Norvégiens ont été visiblement beaucoup plus réactifs, face à une offre de plus en plus étendue et performante.