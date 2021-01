La Nasa découvre une barrière artificielle entourant et protégeant la Terre

Les communications radio à très basse fréquence en cause

Un certain type de transmission, appelé communications radio à très basse fréquence (VLF), est devenu beaucoup plus courant aujourd’hui que dans les années 60, et l’équipe de la Nasa a confirmé qu’elles pouvaient influencer sur la manière de se déplacer et l’emplacement de certaines particules dans l’espace.

"Un certain nombre d’expériences et d’observations ont montré que, dans les bonnes conditions, les signaux de radiocommunication dans la gamme de fréquences VLF peuvent en fait affecter les propriétés de l’environnement de rayonnement à haute énergie autour de la Terre", a déclaré l’un des membres de l’équipe, Phil Erickson de l’observatoire MIT Haystack dans le Massachusetts, en 2017.