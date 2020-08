La NASA change des noms offensants et racistes donnés à des corps célestes

La NASA a annoncé qu’elle était en train de revoir les "terminologies non officielles" qu’ils utilisent pour nommer les planètes et les corps célestes. Les noms offensants devraient être rapidement supprimés.

Selon les nouvelles règles, la "Nébuleuse de l’Esquimau" et la "Galaxie des Jumeaux Siamois" ne seront plus désignées comme telles et seules leurs désignations officielles seront utilisées à l’avenir. Comme la Nasa l’a déclaré dans un communiqué officiel : "Eskimo est largement considéré comme un terme colonial avec une histoire raciste , imposé aux peuples autochtones des régions arctiques."

Des références historiques problématiques

Ce n’est pas la première fois que la communauté scientifique revient sur des noms donnés à une époque où l’on regardait peu à l’impact de l’histoire ou sur les minorités. En effet, certains cratères de la face cachée de la Lune avaient encore des noms de scientifiques nazis il y a peu. Les cratères Philipp Lenard et Johannes Stark qui devraient être "rapidement renommés".

La Nasa déclare également : "La NASA examine son utilisation d’une terminologie non officielle pour les objets cosmiques dans le cadre de son engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion […] L’Agence travaillera avec des experts de la diversité, de l’inclusion et de l’équité dans les sciences astronomiques et physiques pour fournir des conseils et des recommandations pour d’autres surnoms et termes à examiner."

La nébuleuse NGC 2392 et les galaxies NGC 4567 et NGC 4568 ne sont que les premières d’une longue liste que les experts de la NASA vont s’atteler à changer.