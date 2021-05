La Nasa aurait-elle amené la vie sur Mars ?

Ovnis, une affaire d'Etats - Investigation sur le programme de recherche secret américain sur les... En 2017, le Pentagone révèle avoir financé pendant cinq ans un programme de recherche secret sur les Ovnis, à hauteur de 22 millions de dollars. Au même moment, trois vidéos d'ovnis authentifiées par l'US Navy et filmées par des avions de chasse F-18 sont révélées au public. À l'aide de nombreux documents et interviews exclusives, en privilégiant la science et les chercheurs du monde entier, cette investigation sérieuse décrypte les vidéos et nous offre surtout de comprendre pourquoi les Etats-Unis ont décidé de divulguer ce programme secret. Préparent-ils le monde à une grande annonce ?