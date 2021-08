La méthode Miyawaki pour végétaliser et rafraîchir les villes

Akira Miyawaki, botaniste japonais, a élaboré cette technique dans les années 1970.

Après avoir sélectionné des arbres dont l'origine est indigène, les graines sont plantées dans des pépinières durant deux ans, puis à nouveau plantées dans les zones de reforestation, dont les sols ont été préparés au préalable. Une trentaine d'espèces fleurissent côte à côte pour recréer un écosystème et une biodiversité en un rien de temps.

"Cette méthode garantit une croissance des plantes 10 fois plus rapide et une forêt jusqu'à 30 fois plus dense", écrit l'Indian Times.