La maison du futur ressemble à une alvéole et coûte le prix d'une voiture

Elle est légère, résistant et coûte 20.000 euros. On doit son design à l'architecte japonais Masayuki Sono, gagnant du challenge habitation 3D de la Nasa 2015.

Vous vous imaginez vivre dans une maison en forme d'alvéole, imprimable en 3D, résistante aux intempéries et facilement transportable ? Et le tout pour l'équivalent du prix d'une voiture neuve. C'est le pari lancé par le cabinet Serendix Partners.

Une maison montée en 24h pour 20.000 euros !

Cette maison du futur ressemble à un alvéole sphérique. La taille de l'habitation est modeste (environ 30 m²) mais chaque centimètre est optimisé pour proposer un espace de vie agréable.

Cette maison futuriste répond à de nombreuses problématiques. Selon Serendix Partners, le cabinet qui a développé le concept, le nombre décroissant de charpentiers, particulièrement au Japon, a fait augmenter le prix des constructions traditionnelles.

Confier la construction à des robots qui impriment en 3D permet donc de faire baisser drastiquement les coûts. Et le délai de construction, entièrement automatisée et donc plus "fluide", selon le cabinet, est de 24h. Un record !