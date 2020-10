La lutte contre le gaspillage alimentaire se cherche un second souffle.

"En 2011, j’ai été choquée de devoir jeter des tonnes de concombres pendant une crise sanitaire car plus personne n’en voulait" : comme Angélique Delahaye, maraîchère en Touraine, la filière agroalimentaire a appris à combattre le gaspillage. Elle doit maintenant faire plus.

Les lois et règlements jugés insuffisants

La lutte contre le gaspillage alimentaire, peu médiatisée a significativement progressé ces dernières années. En moyenne, 345 kg de nourriture sont gaspillés par an par personne en Belgique !

Un véritable drame alors que, avant le Covid-19, 9% de la population mondiale souffrait déjà de la faim, selon l'ONU. En Belgique, on estime que le confinement a appauvri une partie des ménages.

Le député de la Mayenne (France) Guillaume Garot, à l'origine de la loi de 2016 qui a permis d'augmenter de presque un quart les dons des supermarchés aux associations, s'apprête d'ailleurs "à déposer une nouvelle proposition de loi". "Les contrôles sont manifestement insuffisants et la qualité des dons est parfois problématique", regrette-t-il. A quand les mêmes lois en Belgique ?

Si notre plat pays n'a pas encore de lois à ce sujet (même si elle devrait), il existe une alternative pour les particuliers : l'application Too Good to Go qui permet de récupérer à moindre prix les denrées alimentaires qui arrivent à échéance et ne peuvent plus être vendues même si elles sont encore consommables.