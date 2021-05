La location de vêtements, une autre solution pour remplir son dressing sans nuire à la planète.

Le dispositif séduit de plus en plus les marques et pourrait très prochainement devenir la norme dans l'industrie de la mode.

Les matières responsables et la seconde main, c'est bien, mais certains ne sont pas encore prêts à rogner sur leur dressing, voire à dépenser plus, pour réduire leur impact sur la planète. Alors pourquoi ne pas passer à la location de vêtements et accessoires ?

Ecologique et économique, le service a enfin trouvé son public

Les services de location semblaient en plein boum au début de l'année 2020 quand la pandémie est venue contrecarrer leurs plans. S'ils n'ont pas été complètement à l'arrêt l'année dernière, ils ont souffert des confinements successifs (si on sort moins, on s'habille moins), de la généralisation du télétravail et surtout de l'absence de sorties et fêtes nocturnes. Car les tenues de soirée, que l'on ne porte que ponctuellement, sont en quelque sorte le point de départ de ces services de location.

La pandémie est donc passée par là mais contre toute attente, elle a peut-être finalement donné un coup de pouce à ces services, qui semblent se multiplier à vitesse grand V ces dernières semaines.

On s'explique. La crise sanitaire, qui a accéléré la transition des marques vers une mode plus responsable, a également contribué à éveiller les consciences côté consommateurs, qui lorgnent désormais vers un textile plus bio, plus local, plus éthique et plus responsable. Résultat, la location de vêtements apparaît comme une alternative écologique - pour lutter contre le gaspillage - et économique à ne pas négliger.