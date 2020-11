La grande conjonction de Jupiter et de Saturne en décembre

Jupiter et Saturne seront alignées et apparaîtront comme une seule étoile dans le ciel le 21 décembre prochain, au plus proche de la Terre depuis 1623.

Le mois d’octobre avait vu l’alignement de Mars et de la Terre, le mois de novembre les Léonides, une pluie d’étoiles filantes et le mois de décembre verra l’alignement de deux géantes du système solaire : Jupiter et Saturne.

Tout au long de l’été et de l’automne, les deux géantes gazeuses du système solaire ont attiré l’attention des astronomes en herbe tant elles étaient visibles. Jupiter semble toujours brillante et est généralement l’un des objets nocturnes les plus visibles mais, ces derniers mois, elle s’est démarquée encore plus que d’habitude en raison de la présence de Saturne qui brillait juste à sa gauche et la rendait plus repérable encore.

