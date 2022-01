La France inaugure les premiers radars sonores contre les deux-roues trop bruyants

Le tout premier radar sonore à destination des deux-roues les plus bruyants sera officiellement inauguré le mardi 4 janvier à Saint-Lambert-des-Bois dans les Yvelines. L'idée est d'identifier les propriétaires de machines dépassant un certain seuil de tolérance, notamment à cause de pots d'échappement trafiqués. A terme, une amende pourrait sanctionner les contrevenants.