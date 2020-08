Au fil du temps, l’objectif est de réduire la population de moustiques Aedes aegypti dans la région et de réduire ainsi la propagation des maladies aux humains.

Seules les femelles moustiques piquent les humains parce qu’elles ont besoin de sang pour produire leurs œufs. Le plan des autorités est donc de libérer les moustiques mâles modifiés (nommés OX5034) qui se reproduiront ensuite avec des moustiques femelles sauvages. Ces mâles portent une protéine qui tuera toute progéniture femelle avant qu’elle n’atteigne l’âge mûr de reproduction et donc de piqûres des humains. Les mâles, qui ne se nourrissent que de nectar, survivront et transmettront les gènes.

En mai 2020, l’Agence américaine pour l’environnement a autorisé la société américaine Oxitec basée au Royaume-Uni à produire les moustiques mâles Aedes aegypti génétiquement modifiés, connus sous le nom d’ OX5034 . Les moustiques Aedes aegypti sont connus pour propager des maladies mortelles aux humains telles que la dengue, le Zika, le chikungunya et la fièvre jaune.

On apprend par la BBC , le projet de relâcher les moustiques en 2021 dans les Keys de Floride, une chaîne d’îles, intervient des mois après l’approbation des moustiques modifiés par les régulateurs fédéraux. L’Aedes aegypti est envahissant dans le sud de la Floride et se trouve couramment dans les zones urbaines où il vit dans des flaques d’eau stagnantes. Dans de nombreuses régions, y compris les Keys, ils ont développé une résistance aux pesticides .

Des conséquences potentiellement dangereuses

La Floride va lâcher 750 millions de moustiques génétiquement modifiés dans la nature - © Swee Ming Young / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Le feu vert de ce projet pilote après des années de débats a rapidement suscité un tollé de la part des groupes environnementaux, qui ont mis en garde contre des conséquences imprévues. Les militants mettent en garde contre les dommages possibles aux écosystèmes et la création potentielle de moustiques hybrides résistants aux insecticides.

"Avec toutes les crises urgentes auxquelles notre nation et l’État de Floride sont confrontés (la pandémie de Covid-19, l’injustice raciale, le changement climatique) l’administration a utilisé les deniers publics et les ressources gouvernementales pour une expérience de Jurassic Park", a déclaré Jaydee Hanson, directeur des politiques pour le Centre international d’évaluation technologique et le Centre pour la sécurité alimentaire, dans un communiqué publié le lendemain de la prise de décision.

En effet, le plan a de nombreux critiques, y compris près de 240.000 personnes qui ont signé une pétition sur Change.org dénonçant le plan d’Oxitec d’utiliser les États américains "comme terrain d’essai pour ces mutants".

Mais la société impliquée affirme qu’il n’y aura aucun risque négatif pour les humains ou l’environnement, et souligne une série d’études soutenues par le gouvernement. Le 18 août 2020, les responsables du district de contrôle des moustiques des Keys de Floride (FKMCD) ont donné leur approbation finale pour libérer 750 millions de moustiques modifiés sur une période de deux ans.