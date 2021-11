La face cachée de Pluton révélée grâce à New Horizons

New Horizons a survolé Pluton en 2015 puis s’est retournée pour prendre des photos du dos de la planète naine, au clair de lune, révélant une partie de sa face cachée.

Les images sont finalement reçues, nettoyées (longtemps) et partagée dans un article de la Cornell University. The Dark Side en anglais, la face cachée en français, Pluton se dévoile un peu plus à nos yeux avec ces dernières photos. Les images ont révélé certains détails de ce côté de Pluton qui n’était pas éclairé par le soleil au moment du passage de New Horizons, lancé par la Nasa. On avait déjà eu des révélations incroyables sur cette ancienne planète peu connue en 2020 quand on avait découvert qu’il y a des océans sur Pluton.

"Quand vous regardez le côté obscur de Pluton, vous vous retournez et regardez presque droit vers le soleil, et il est sacrément brillant", explique, dans un communiqué de la Nasa, Tod Lauer qui fait partie de l’équipe de New Horizons. "C’est comme conduire une voiture avec une vitre sale, avec le soleil en face, sans pare-soleil et essayer de lire un panneau de signalisation."