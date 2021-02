La déforestation bénéfique pour le réchauffement climatique ? Dans certaines conditions, oui !

Pourtant, certaines forêts dérogent à la règle… allant même jusqu'à provoquer le phénomène inverse , comme le rappelle, Christopher A. Williams, professeur à la Graduate School of Geography de l'université Clark (États-Unis).

Selon le WWF, ce serait 43 millions d'hectares qui auraient été perdus dans la déforestation dans le monde entre 2004 et 2017 . Précieux pour l'environnement, les arbres capturent du CO2 tout au long de leur existence. La déforestation libère donc tout le carbone stocké, ce qui contribue au réchauffement climatique.

Les scientifiques ont ensuite calculé la quantité de carbone de la biomasse forestière libérée dans l'atmosphère et la quantité de lumière solaire supplémentaire réfléchie dans l'espace. En comparant ces deux effets, ils ont mesuré l'impact net de la déforestation sur le système climatique .

Lire aussi : Et si on remplaçait la climatisation polluante par de la peinture blanche ?

L' effet d'albédo joue également un rôle essentiel au niveau climatique : plus la surface qui absorbe les rayons de soleil est sombre (ce qui est le cas des forêts), plus elle contribue à réchauffer les sols .

"Nous avons constaté que dans certaines régions du pays, comme les montagnes de l'Ouest, davantage de forêts conduisent à une planète plus chaude , si l'on considère l'ensemble des impacts climatiques des effets du carbone et de l'albédo", explique le spécialiste du climat.

Conclusion de l'étude : sur certains sites, la déforestation a entraîné un refroidissement net persistant . Autrement dit, l'effet d'albédo l'a emporté sur la libération du carbone stocké. C'est par exemple le cas dans les régions intermontagneuses et les montagnes Rocheuses situées à l'ouest des USA mais pas à l'est du fleuve Mississippi ou dans les États de la côte Pacifique...

CO2/lumière solaire : prendre en compte tous les paramètres !

Cette théorie de l'effet d'annulation ou de compensation de ces deux phénomènes climatiques a été établie il y a plusieurs années mais n'est pas toujours suffisamment prise en compte, estime le Pr Williams.

Ce dernier insiste sur la nécessité d'intégrer l'impact de l'effet d'albédo avant de se lancer dans des projets de reforestation, mesure phare pour lutter contre le réchauffement climatique.

"Si nous ne tenons pas compte des effets du carbone et de l'albédo, les initiatives de plantation d'arbres à grande échelle pourraient finir par placer des arbres dans des endroits qui sont contre-productifs pour le refroidissement du système climatique", alerte le scientifique.

Les auteurs de ces travaux espèrent constituer un ensemble de données afin de les mettre à disposition des propriétaires et des décideurs politiques du monde entier au cours des deux années à venir, dans le but de s'assurer que les projets de reforestation ciblent les bons sites et obtiennent les effets escomptés.