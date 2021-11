La "culture miracle" des algues marines, dévoreuses de CO2, prend son essor en Inde

Drapée dans un sari et une tunique chatoyants, Lakshmi Murgesan plonge dans les eaux tropicales de la côte sud de l'Inde pour une moisson d'algues rouges, se livrant à cette "culture miracle" qui, selon les scientifiques, absorbe plus de dioxyde de carbone que les forêts.

"Les algues sont utilisées comme biostimulants dans les cultures , augmentant leur productivité et les rendant plus résistantes aux stress climatiques", ajoute Abhiram Seth, directeur général d'AquAgri. "Les algues agissent comme des nettoyeuses , elles assainissent l'eau", explique-t-il. "En plus, les cultivateurs d'algues sont assurés d'un revenu durable."

On en est friand en Asie de l'Est et du Sud-Est , à l'instar du Japon, qui utilise l'algue rouge Porphyra dans la production du célèbre "nori", omniprésent dans la gastronomie nippone depuis des siècles.

Selon Ganesan, un scientifique spécialiste de l'écosystème marin, les algues marines absorbent cinq fois plus de carbone que les forêts terrestres. "C'est une culture miracle à bien des égards, elle est écologique, elle n'utilise ni terre ni eau douce. Elle absorbe le dioxyde de carbone dissous dans l'eau lors de la photosynthèse et apporte de l'oxygène l'ensemble de l'écosystème marin", dit l'expert.

Mais l'équilibre de cet écosystème doit être préservé. "La surexploitation des algues présente des risques pour de nombreuses créatures vivant dans les récifs, comme les oursins et les poissons de récif, qui s'en nourrissent", met en garde Naveen Namboothri, biologiste marin de la Dakshin Foundation, organisation à but non lucratif.

Conscientes de ces écueils, les cultivatrices disent veiller à ne récolter qu'une douzaine de jours par mois et jamais entre avril et juin, principale saison de reproduction des poissons.

Vijaya Muthuraman, qui n'a jamais été scolarisée, s'appuie sur les connaissances traditionnelles pour s'assurer qu'elle agit sans perturber l'écosystème.

"Nous ne cultivons que ce dont nous avons besoin et de manière à ne pas nuire aux poissons ou à ne pas les tuer.

L'Inde, troisième plus grand émetteur de carbone au monde, derrière la Chine et les États-Unis et dotée d'un littoral long de 8.000 km, cherche à accroître sa production d'algues de 30.000 tonnes actuellement à plus d'un million de tonnes d'ici 2025.

Le gouvernement a annoncé en juillet quelque 85 millions de dollars de subventions pour des initiatives de culture d'algues marines au cours des cinq prochaines années. Pourtant, le pays continue aussi à investir dans l'exploitation du charbon et ne s'est pas encore fixé de date pour parvenir à la neutralité carbone...