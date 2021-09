La crise du tote bag : une solution pour sauver la planète du plastique est en fait polluante

Combien en avez-vous chez vous ? Un, cinq, dix, quinze ? Alors que le sac en plastique tend à disparaître (et c’est tant mieux) , on a vu le tote bag, ce sac de coton, envahir d’abord les boutiques de luxe, puis vintage, puis toutes. Il est devenu le symbole, pour les marques, d’un engagement pour la planète … et ce même si sa fabrication coûte cher à l’environnement . Il s’avère donc que l’adoption sans réserve des sacs en coton a en fait créé un nouveau problème.

Le New York Times remet le sujet sur le tapis en publiant le 24 août dernier un article intitulé "La crise du tote bag". Le journal soulève, en plus du problème de production, le problème de la collecte et de son recyclage. Interrogée par le quotidien, Maxine Bédat, directrice du New Standard Institute, un organisme à but non lucratif spécialisé dans la mode et le développement durable, a déclaré qu’elle n’avait "pas encore trouvé de compost municipal acceptant les textiles". Et seuls 15% des 30 millions de tonnes de coton produites chaque année sont effectivement acheminés vers des dépôts de textiles…

Et même lorsqu’ils arrivent à un organisme de compostage, il est difficile d’éliminer les logos à base de PVC ou les colorants utilisés pour les imprimer. Selon Christopher Stanev, cofondateur d’Evrnu, une entreprise de recyclage textile basée à Seattle, les motifs imprimés doivent être découpés dans le tissu. Sans compter qu’il faut ensuite transformer le vieux tissu en tissu neuf ce qui consomme presque autant d’énergie que sa fabrication initiale. Le serpent qui se mord la queue !