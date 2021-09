La Chine va-t-elle construire un vaisseau spatial d’un kilomètre de long ?

Cependant, l’étude n’a pas encore été acceptée et on ne sait pas si le projet sera vraiment engagé pour 5 ans avec un budget promis de 15 millions de yuans (1,96 million d’euros), comme le souligne The Science Times .

La Fondation nationale des sciences naturelles de Chine, une agence de financement gérée par le ministère des Sciences et de la Technologie du pays est en train d’étudier plusieurs propositions en lien avec l’espace, dont cette idée de super-vaisseau. Sur le site de la fondation on peut lire : "un équipement aérospatial stratégique majeur pour l’utilisation future des ressources spatiales, l’exploration des mystères de l’univers et la vie à long terme en orbite".

Selon Mason Peck, ancien technologue en chef de la Nasa interviewé par ScientificAmerican, l’idée n’est pas farfelue et le défi est plus une question d’ingénierie que de science fondamentale. S’il devait y avoir un vrai problème dans le projet, ce serait le prix d’un tel engin. Il rappelle que la Station Spatiale Internationale (qui ne mesure que 110 mètres de large) a coûté environ 100 milliards de dollars à construire… Imaginez le prix d’un vaisseau de 1000 mètres de long !

Quelques techniques pourraient permettre de réduire les coûts comme la technologie d’impression 3D dans l’espace ou encore s’approvisionner en matières premières à partir de la Lune mais cela ne pourra pas se faire à court terme comme il n’y a pas d’infrastructures sur place.

Une fois construit, le vaisseau aura également des soucis structurels, une telle masse déplacée peut se plier et se détruire sous la force d’actions comme des déplacements ou des arrimages d’autres vaisseaux. De plus, le choix de l’orbite peut poser problème, plus la structure est près de la Terre, plus il faudra de carburant pour la maintenir sur son orbite sans qu’elle s’en éloigne. Sachant qu’à des altitudes plus élevées, le lancement est beaucoup plus coûteux et les niveaux de rayonnement augmentent rapidement… comment se positionner ?