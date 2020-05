Mais quels moyens de subsistances ?

La Chine offre de l’argent aux agriculteurs pour renoncer au commerce d’espèces sauvages - © Hector RETAMAL - AFP

Deux provinces centrales ont décrit les détails d’un programme de rachat pour aider les agriculteurs à passer à d’autres moyens de subsistance. Le Hunan a mis en place un système d’indemnisation pour persuader les chasseurs et éleveurs de commencer l'élevage d’autres animaux ou de produire du thé et des plantes médicinales.

Les autorités évalueront les fermes et les stocks et offriront un paiement unique de 120 yuans (16 $) par kilogramme de couleuvre obscure, de couleuvre royale et de cobra, tandis qu’un kilogramme de rat de bambou rapportera 75 yuans et un chat civette (l’animal qui aurait transmis le SRAS à l’homme) rapporterait 600 yuans.

La province voisine du Jiangxi a également publié des plans pour aider les agriculteurs à éliminer les animaux, ainsi qu’une aide financière.