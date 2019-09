La carrière de Valentino couronnée aux Green Carpet Fashion Awards

La longue carrière de Valentino Garavani sera à l'honneur des Green Carpet Fashion Awards ce soir à Milan.

Le styliste italien, à l'origine de l'empire Valentino, recevra le prix "Legacy" lors de l'édition 2019 des prix organisée au théâtre milanais de la Scala ce soir. Valentino est âgé de 87 ans.

La soirée sera présentée par les mannequins stars Adut Akech et Jon Kortajarena. L'événement, organisé par Camera della Moda en collaboration avec Eco-Age, honore les marques de mode qui redoublent d'efforts pour devenir plus durables.

"A travers son emblématique travail durant cinq décennies, défendant les talents, le design et la mode italienne, Valentino est un créateur visionnaire qui mérite véritablement le prix "Legacy" des Green Carpet Fashion Awards", ont déclaré Carlo Capasa, patron de Camera Nazionale della Moda Italiana, et Livia Firth, directrice artistique d'Eco-Age.

La première édition des Green Carpet Fashion Awards date de 2017. Cette cérémonie attire chaque année de grandes figures hollywoodiennes et de la mode. L'année dernière, on y avait vu notamment Cate Blanchett, Elle Macpherson et Emily Ratajkowski. Le prix "Legacy" avait été décerné l'année dernière à la célèbre rédactrice mode Suzy Menkes.