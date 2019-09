La Bolivie se lance dans la production de voitures électriques

La Bolivie vient de présenter sa première génération de voitures électriques, fabriquées dans le pays par le constructeur automobile Quantum, lors d'une foire industrielle à Cochabamba (est), ont rapporté les médias locaux.

Des voitures (presque) tout terrain

Avant leur lancement, les deux modèles présentés, Quantum E2 et Quantum E3, ont été testés "sur tout type de terrain" dans les régions andines, dont l'altitude oscille entre 2.400 et 4.000 mètres, a déclaré Ariel Revollo, directeur commercial de l'entreprise bolivienne.

L'autonomie de ces véhicules, qui peuvent transporter jusqu'à trois personnes, est comprise entre 60 et 70 km. Leur vitesse maximum est de 45 km/h et leur prix de promotion atteint 4.700 dollars pour le modèle E2 et 5.200 dollars pour l'E3. Leur recharge dure jusqu'à sept heures.

Les 50 premières unités mises sur marché seront livrées d'ici la fin de l'année. Un nouveau lot de 120 véhicules sera fabriqué dans la foulée, a précisé Quantum.

Le projet de fabrication de véhicules électriques en Bolivie a été initié il y a 2 ans et a été mené avec l'appui technique d'un ancien employé du constructeur américain General Motors.

Selon la Chambre de l'industrie automobile bolivienne (CAB), le pays a importé 30.201 véhicules sur les sept premiers mois de l'année, soit une hausse de 12,5% par rapport à la même période de 2018.

Un début d'exploitation de lithium en Bolivie

La Bolivie, qui compte les plus grandes réserves de lithium dans le monde, avec le Chili et l'Argentine, s'apprête à franchir le pas de son exploitation industrielle, alors que la demande mondiale explose.

Le pays des hauts plateaux andins était jusqu'à présent le seul des trois Etats sud-américains à ne pas exploiter la ressource permettant la production de carbonate de lithium (LCE), utilisé principalement dans la fabrication de batteries pour les véhicules électriques et les appareils électroniques.

D'ici 2020, l'usine pilote de Llipi entrera dans sa phase industrielle dans le salar d'Uyuni (sud-ouest) qui, avec ceux de Coipasa (ouest) et Pastos Grandes (sud-ouest), concentre les 21 millions de tonnes de réserves du pays. Elle aura une capacité de production de 15.000 tonnes de carbonate de lithium par an.