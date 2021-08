La Belgique et le Danemark bons élèves européens en matière de promotion du vélo

Désormais, la majorité des pays de l'Union européenne incluent le vélo dans leurs différents plans de relance suite à la crise liée à la pandémie de Covid-19. Dans la plupart des cas, il s'agit d'améliorer et de développer les infrastructures cyclistes et de faire la promotion du vélo en ville.

La Belgique est le pays qui va proportionnellement consacrer le plus d'argent au développement du cyclisme grâce aux subventions européennes qu'il s'apprête à recevoir, selon la Fédération européenne des cyclistes.

La Belgique apparaît donc comme le pays de l'Union européenne qui va consacrer le pourcentage le plus élevé de sa subvention facilitée pour la reprise et la résilience (FRR) au vélo (7%), loin devant le Danemark (4,4%), la Hongrie, la Lettonie et la Slovaquie (1,7%).