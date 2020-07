La 6e extinction de masse a commencé : un million d'espèces en danger

Selon les experts biodiversité de l’ONU (IPBES), environ un million d’espèces animales et végétales sur les quelques 8 millions estimées sur Terre sont menacées d’extinction, dont "beaucoup dans les prochaines décennies".

Le monde doit agir rapidement pour " arrêter le déclin des populations d’espèces et prévenir les extinctions causées par l’Homme", a plaidé Jane Smart, directrice du groupe de conservation de la biodiversité de l’UICN.

Désormais, sur 120.372 espèces passées au crible, 32.441 sont menacées d’extinction (13.898 vulnérables, 11.732 en danger et 6811 en danger critique), soit plus de 25% .

Les lémuriens en danger

La 6e extinction de masse a commencé : un million d'espèce en danger - © Matteo Colombo - Getty Images

La liste rouge 2020 complète en particulier l’évaluation des primates africains, attirant surtout l’attention sur les lémuriens, endémiques de Madagascar.

Ainsi, 103 des 107 espèces de lémuriens sont menacées, "principalement en raison de la déforestation et de la chasse" et 33 d’entre eux sont en danger critique, dernière catégorie avant l’extinction.

Sans les importants efforts humains et financiers déployés pour sa conservation (aires protégées, reforestation, écotourisme…) certaines espèces, comme le lépilémur du Sahafary "seraient sans doute déjà éteintes", note Russ Mittermeier, spécialiste des primates pour l’organisation.

Mais ces campagnes n’ont pas permis d’empêcher 13 espèces de lémuriens de passer dans la catégorie "en danger critique", comme le sifaka et le microcèbe mignon, plus petit primate du monde, tous deux victimes de la destruction de leur habitat par l’agriculture sur brûlis et l’exploitation forestière.

Dans le reste de l’Afrique, plus de la moitié des espèces de primates (54 sur 103) sont également menacées, comme le colobe à longs poils désormais en danger critique.