L'upcycling, une des réponses aux maux de la planète.

Retour sur ce procédé en vogue qui fait de plus en plus d'émules tant chez les marques que chez les consommateurs.

Le "recyclage par le haut" : plus vert que la seconde main

Le mot est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois, sonnant comme une nouvelle solution pour s'habiller plus green. Mais cela signifie quoi, au juste ? Le recyclage n'était pas suffisant ? Eh bien non car l'upcycling n'est autre que le "recyclage par le haut", une démarche bien plus éthique et green encore que la seconde main. Cette nouvelle pratique devrait rapidement révolutionner votre dressing.

On le sait, la mode est un éternel recommencement mais force est de constater qu'aujourd'hui, les grandes maisons, enseignes et créateurs cherchent des solutions pour se réinventer et proposer des collections dont l'impact sur la planète se voudrait bien moindre qu'actuellement.

L'upcycling consiste à offrir une sorte de plus-value à des déchets ou des objets non utilisés, à les transformer en des pièces de meilleure qualité.

On est donc bien au-delà du recyclage traditionnel, avec un cercle vertueux qui permettrait à la mode de générer moins de déchets, de produire moins et de limiter par conséquent l'impact sur l'environnement.