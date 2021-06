L’origine des aurores boréales enfin prouvée par la science

Si les scientifiques ont compris le processus de formation des aurores boréales depuis longtemps, il n’avait jamais été prouvé et reproduit en laboratoire. C’est dorénavant chose faite : on sait de manière certaine comment les aurores boréales se forment.

Comme le souligne CNN, on sait depuis longtemps que les particules qui émanent du Soleil, et notamment les électrons, se déplacent à plus 70 millions de km par heure et se précipitent sur les lignes de champ magnétique terrestre dans la haute atmosphère. Ils entrent alors en collision avec les molécules d’oxygène et d’azote présent dans l’atmosphère puis libèrent leur énergie en émettant de la lumière, donnant ainsi ce phénomène coloré poétique que sont les aurores boréales.

Dans une nouvelle étude, des physiciens apportent des preuves que les aurores les plus brillantes sont produites par de puissantes ondes électromagnétiques pendant des tempêtes géomagnétiques. Ce phénomène, connu sous le nom d’ondes d’Alfven, accélère les électrons vers la Terre et permet la création des aurores boréales.

Greg Howes, professeur agrégé au département de physique et d’astronomie de l’Iowa et co-auteur de l’étude, compare le phénomène d’accélération à celui d’un surfeur : "Les mesures ont révélé que cette petite population d’électrons subit une 'accélération résonnante' par le champ électrique de la vague d’Alfven, semblable à un surfeur attrapant une vague et dont le mouvement est continuellement accéléré par le mouvement de la vague."