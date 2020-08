L'origine de l'eau sur Terre, une étude propose une nouvelle théorie.

L'eau recouvre 70% de la surface de la Terre et est cruciale à la vie. Mais la façon dont elle y est arrivée fait l'objet d'un vieux débat scientifique.

Une équipe de chercheurs français a apporté sa pierre à l'édifice en affirmant que notre planète aurait été, dès son origine, riche en eau, vraisemblablement contenue en abondance dans les roches qui l'ont constituée. L'étude a été publiée dans la revue Science.

La cosmochimiste Laurette Piani, qui a dirigé cette étude du Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CNRS/Université de Lorraine), a expliqué que cette découverte battait en brèche la thèse dominante selon laquelle l'eau aurait été apportée plus tardivement par des astéroïdes et comètes ayant bombardé une Terre initialement sèche.

Cette hypothèse était favorisée par le fait que les températures trop élevées du système solaire auraient empêché que l'eau ne condense et ne s'agglomère aux autres solides sous forme de glace.