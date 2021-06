L'impact du jean sur l'environnement : les chiffres qui choquent

L'occasion de s'intéresser en chiffres à l'une des pièces les plus polluantes de notre dressing, qui demeure également l'un des vêtements les plus portés au monde. Et si quelques marques tentent de minimiser leur impact sur la planète dans la création de jeans en créant des collections à base de récup, comme Monki , ou en tentant de minimiser la consommation d'eau, le problème à grande échelle n'est pas près d'être réglé.

Dans son livre "Unraveled - The Life and Death of a Garment", paru début juin, Maxine Bedat retrace le parcours d'une paire de jeans , d'une ferme cotonnière du Texas aux entrepôts d'Amazon en passant par des ateliers de couture du Bangladesh.

C'est le nombre de kilomètres que peut parcourir un jean , de la ferme cotonnière à votre armoire, selon l'Ademe. A titre de comparaison, la circonférence de la Terre est estimée à environ 40.000 km. Cela donne un ordre d'idée du chemin parcouru par votre pantalon à cinq poches et davantage encore de l'éclatement à différents endroits de la planète de ses diverses étapes de fabrication, et donc des transports nécessaires pour réaliser tous ces kilomètres.

Cela correspond à la durée de vie moyenne d'un jean en années, ce qui est peu au regard de son impact sur la planète. Plus en détail, selon l'Ademe, le pantalon le plus porté au monde s'invite dans les tenues des hommes et des femmes en moyenne un jour par semaine pendant ces quatre années.

Ces chiffres choquant peuvent faire réfléchir au prochain achat et avec les soldes qui arrivent bientôt, il existe cependant des idées pour diminuer votre empreinte en achetant un jean, au delà du plus évident qui est, bien sur, de ne pas en acheter et de maintenir plus longtemps en bon état vos vêtements.