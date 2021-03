L'herbe à chat pourrait vous servir à autre chose qu'à énerver votre chat

L’herbe à chat en plus de l’effet euphorisant qu’elle a sur nos chats, a en effet des effets répulsifs sur certains insectes et particulièrement sur les moustiques !

Enfin une solution naturelle efficace contre les moustiques ?

On ne compte pas le nombre de trucs et astuces en plus de produits plus ou moins chimiques qui existent pour essayer de se débarrasser de ces insectes particulièrement énervant en été pendant ces nombreuses nuits où leurs bourdonnements viennent nous réveiller.

Une équipe de chercheurs de l’Université Northwestern et de l’Université de Lund étudie le phénomène pour voir comment l’utiliser à bon escient pour diminuer les nuisances nocturnes de ces insectes. Si d’autres expériences ont été réalisées pour restreindre les populations de moustiques, comme la Floride qui a lancé un programme de moustiques génétiquement modifiés, cette option pourrait être la plus naturelle et la plus efficace.

"Nous avons découvert que l’herbe à chat et son ingrédient actif, la népétalactone, activent le récepteur irritant TRPA1, un ancien récepteur de la douleur trouvé chez les animaux aussi divers que les vers plats, les mouches des fruits et même les humains", a déclaré Marco Gallio, PhD, professeur agrégé de neurobiologie au Weinberg College of Arts et sciences. Cependant, l’herbe à chat ne nous irrite pas car nos récepteurs ne seraient plus actifs alors que ceux du moustique se mettent en alerte maximale.

En attendant ces produits révolutionnaires, vous pourrez déjà planter de l’herbe à chat dans vos jardins ou sur vos balcons pour éloigner les moustiques cet été !