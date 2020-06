La République démocratique du Congo et l’Indonésie arrivent en deuxième et troisième positions pour la perte de ces forêts, détruites pour faire place à de l’élevage ou des plantations , selon le rapport annuel de Global Forest Watch , basé sur des données satellitaires.

La superficie totale de forêts tropicales détruite par le feu et les bulldozers à travers le monde en 2019 a été en fait trois fois plus importante mais les forêts primaires sont particulièrement précieuses . Elles abritent une très grande diversité des espèces présentes sur Terre et stockent d’énormes quantités de CO2.

Environ 38.000 km2 ont été détruits l’an dernier , soit l’équivalent d’un terrain de football toutes les six secondes, ce qui fait de 2019 la troisième année la plus dévastatrice pour les forêts primaires en deux décennies.

Une hausse mondiale des niveaux de déforestation tropicale

L'équivalent d'un terrain de foot de forêt primaire détruit toutes les six secondes, selon une étude - © josemoraes - Getty Images

"Du monde entier, nous avons des échos sur une hausse des niveaux d’exploitation forestière, minière illégales et de braconnage", relève Frances Seymour.

La Bolivie a connu une perte de forêts sans précédent en 2019, 80% de plus que la précédente année record, à cause d’incendies dans les forêts primaires et avoisinantes, dut à l’élevage et à la culture du soja principalement.

Les autres pays ayant connu les pertes les plus importantes de forêt primaire sont le Pérou, la Malaisie, la Colombie, le Laos, le Mexique et le Cambodge.

L’Indonésie en revanche a connu une baisse de 5% de la surface totale de forêts détruites, 3240 km2, pour la troisième année de suite, une surface près de trois fois moins importante qu’en 2016, année record. "L’Indonésie a été un des rares points positifs dans les données concernant la déforestation tropicale au cours des dernières années", notait récemment Frances Seymour dans un blog.