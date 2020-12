L'enjeu climatique en tête des préoccupations des architectes, selon une étude.

Energie, matériaux, déchets : les nouveaux défis de la profession

Le taux de renouvellement des bâtiments anciens par des bâtiments neufs étant trop lent, c'est la rénovation thermique que l'Ordre des architectes voudrait accélérer avec comme objectifs la réduction de la consommation d'énergie finale de 50% (par rapport à 2012) et la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050.

Selon "Archigraphie 2020", les architectes se regroupent de plus en plus en organismes et associations pour répondre à ces défis écologiques : gestion des déchets sur les chantiers, utilisation de matériaux biosourcés et locaux, meilleure gestion de la consommation du bâtiment.

Le secteur du bâtiment et de la construction représente 35% de la consommation d'énergie finale mondiale et près de 40% des émissions de CO2 liées à l'énergie.