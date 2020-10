L'empreinte carbone des 1% les plus riches est 66 fois plus élevée que celle des 10% les plus pauvres.

Conclusion : les 1% les plus riches ont une empreinte carbone 66 fois plus élevée que les 10% les plus pauvres.

"Plus on est riche, plus on pollue"

"Plus on est riche, plus on consomme, plus on pollue" déclare le rapport de Greenpeace France. Et les plus riches, éligibles à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) jusqu'en 2017, pollueraient beaucoup d'après les analyses de l'ONG.

Sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine financier, presque 33% seraient causées par les patrimoines soumis à l'ISF en 2017.

Ces émissions représentent un équivalent de 97 millions de tonnes par an en CO2. En comparaison, 1 tonne de CO2 équivaut au volume d'un bus à deux étages ou encore d'une piscine carré avec 8,12 mètres de côté.