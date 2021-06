L’eau produite à partir de la vapeur industrielle serait potable selon une étude

Selon cette recherche publiée dans la revue Science of The Total Environment , la qualité de l’eau produite à partir de la vapeur provenant d’une zone urbaine dans la ville de Tel Aviv était conforme à toutes les normes strictes en matière d’eau potable définies par l’État d’Israël, ainsi que par l’Organisation mondiale de la santé.

Le test a été réalisé dans le laboratoire d’hydrochimie de l’école Porter des sciences de l’environnement et de la terre de l’université de Tel Aviv. Pour les chercheurs à l’origine de ces travaux, cette découverte pourrait être employée comme méthode pour traiter et produire de l’eau potable à moindre coût et en grandes quantités.

"L’atmosphère terrestre est une source d’eau vaste et renouvelable, qui pourrait constituer une ressource alternative d’eau potable."

Notre atmosphère contient des milliards de tonnes d’eau, dont 98% sont à l’état gazeux, c’est-à-dire de la vapeur d’eau", soulignent les scientifiques dans un communiqué.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une solution partielle, récupérer l’eau potable issue de la vapeur urbaine pourrait même contribuer à réduire les problèmes d’accès à l’eau dans le monde, avancent les scientifiques.

"L’eau de l’air peut être produite n’importe où, sans avoir besoin d’une infrastructure de transport coûteuse et quelle que soit la quantité de précipitations. D’un point de vue économique, plus la température et l’humidité sont élevées, plus la production d’eau à partir de l’air est rentable", soulignent les scientifiques, qui prévoient d’étendre leurs recherches à d’autres zones urbaines d’Israël, notamment dans la baie de Haïfa.

Selon des estimations des Nations unies, trois milliards de personnes vivent dans des régions agricoles affectées par de fortes pénuries d’eau.