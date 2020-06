L'avion vert devra garder le cap, malgré la tempête du coronavirus.

Selon un rapport publié en janvier par trois organisations européennes, dont l’Agence de l’environnement AEE, les émissions dues au secteur sur le continent augmentent, même si les progrès technologiques ont permis de compenser en partie l’effet de la croissance du trafic. Ainsi, le nombre de passagers des vols commerciaux a augmenté de 20% entre 2014 et 2017 en Europe et les émissions de CO2 de 10% selon ce rapport.

Quel impact du coronavirus ?

Mises à l’arrêt et financièrement exsangues, les compagnies ont accéléré la sortie de leur flotte des avions les plus anciens et donc les plus polluants.

"Même si la capacité à financer le renouvellement d’avions des compagnies est plus faible – et elles vont chercher à retarder le renouvellement -, elles ont de toute façon des surcapacités qui vont les amener à sortir de leur flotte leurs avions les plus vieux et les moins performants. […] Cela va améliorer la performance moyenne de la flotte", commente Bertrand Mouly-Aigrot, expert en transport aérien au cabinet Archery Strategy Consulting.

La compagnie américaine Delta Airlines a ainsi mis un point final à la carrière du biréacteur MD-90, Lufthansa et Air France ont abandonné plus tôt que prévu leurs A340 et A380, gros porteurs gourmands en kérosène et pollueurs. La compagnie française a en outre dû prendre des engagements fermes de réduction de ses émissions polluantes en contrepartie de l’aide de l’État.

La reprise du trafic pressentie comme très lente fera baisser mécaniquement les émissions du secteur, qui ne devrait pas retrouver son niveau d’activité de 2019 avant 2023.