L'Australie réduit de 80% l'utilisation de sacs en plastique

Un exploit réalisé en l'espace de quelques mois.

80% en moins de sacs plastique utilisés en quelques mois... Voici la prouesse réalisée par l'Australie en seulement quelques mois. Pour ce faire, ils ont tout simplement été supprimés. Cette initiative a été lancée par les deux plus grandes chaînes de supermarchés du pays: Coles et Woolworths. Depuis l'été 2018, ces magasins ne proposent plus de sacs plastique à usage unique. Une aubaine puisque cela a évité l’introduction potentielle d'environ 1,5 milliard de sacs dans l'environnement.

Une adaptation rapide

Si cette décision a pu susciter quelques protestations, la population s'est finalement vite adaptée. Désormais, la majorité des acheteurs utilisent leurs propres sacs. Selon les estimations, plus de 5 milliards de sacs plastique sont produits chaque année. Selon WWF, la consommation de plastique pourrait doubler d'ici 2030.