L'année prochaine, Burger King passe en mode réutilisable avec ses emballages.

Après les gobelets et les pailles en papier, les fast-food accélérent sur la réduction de l'empreinte carbone de leurs emballages. En 2021, Burger King va expérimenter les packagings réutilisables.

Après avoir fait le buzz en demandant au guide michelin de venir tester leur nouveau burger qui, selon eux, méritait bien une étoile dans la bible de la gastronomie, Burger King décide d'entamer son chemin vers un système plus écologique.

Fabriquer des éco-emballages plus responsables à base de papier et non plus de plastique, à l'image des nouveaux gobelets lancés par McDonald's en France en novembre 2019 ou encore de l'abandon du géant du fastfood de l'utilisation de plastique dans les jouets des Happy Meals, c'est bien. Passer au tout réutilisable, c'est encore mieux.

De la même manière que l'on rapporte un verre dans lequel on a bu durant tout un festival ou dans une salle de spectacles moyennant une consigne d'un ou deux euros, Burger King a décidé de tester le même processus avec des boîtes à burgers et des gobelets pour les sodas et le café.

