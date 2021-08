L'agroforesterie, une agriculture écologique et créatrice d'emplois

"Dans les années 60, on a construit une agriculture standardisée autour de monocultures", dit le jeune ingénieur agronome. Il explique que ce modèle a alors "rendu service" mais au prix fort, appauvrissant les sols et rendant les agriculteurs toujours plus dépendants des engrais chimiques et des pesticides.

Les arbres ont été éliminés, les terres remembrées et les sols laissés à nu après les moissons.

"Après la Seconde Guerre mondiale, on avait 3% de matière organique dans les sols. Aujourd'hui, on est à 1,4%, on a perdu la moitié de stock, c'est-à-dire une grande partie de la fertilité. L'idée de l'agroforesterie, c'est d'inverser cette tendance."