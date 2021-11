L'agence de voyages Expedia supprime de son catalogue les spectacles de dauphins en captivité

Plus

Exit les spectacles de dauphins et de baleines en captivité. L'agence de voyages américaine Expedia annonce la suppression de ces activités dans son catalogue. De plus en plus décriées, les animations touristiques incluant des animaux en captivité ont de moins en moins la cote auprès des visiteurs et font l'objet de lois à travers le monde pour les interdire.

L'animal hors nature ne fait plus rêver

"Nous avons récemment ajusté notre politique de bien-être animal. En conséquence, les attractions et les activités qui impliquent des performances ou des interactions avec des dauphins et d'autres cétacés ne seront plus disponibles sur nos sites", peut-on lire dans un post diffusé le dimanche 7 novembre sur le compte Twitter de l'agence de voyages. Sur le site d'Expedia, "les sanctuaires en bord de mer qui offrent aux animaux captifs un cadre de vie permanent en bord de mer sont autorisés s'ils sont accrédités et ne proposent pas d'interactions ou de spectacles". Les militants espèrent que d'autres entreprises suivront le mouvement.

Les entreprises contrevenantes disparaîtront du site

Une mesure qui devrait prendre effet dès le début de l'année 2022. "Nous donnons à nos prestataires 30 jours pour se conformer à la nouvelle politique, sous peine d'être retirés du site", prévient Expedia. L'agence de voyages s'en prend aussi aux sites touristiques qui proposent des contacts entre les animaux sauvages et les visiteurs : les dauphins et les baleines donc, mais aussi tous les autres cétacés ainsi que les éléphants, les grands félins, les ours, les reptiles ou encore les primates.

Entreprises et Etats se mobilisent contre la cruauté animale