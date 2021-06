Jupiter : la Nasa va survoler Ganymède, la plus grande lune du système solaire

Ce 7 juin, le vaisseau spatial Juno de la NASA survolera à seulement 1038 kilomètres au-dessus de la surface de Ganymède.

La dernière sonde à être passée devant la plus grande lune de Jupiter était le Galileo de la Nasa, en 2000. Jupiter intéresse toujours beaucoup les astronomes qui ont été ravis par de nouvelles images d'Hubble qui nous en apprennent plus sur la géante gazeuse.

Juno, qui a été lancé en 2011, devrait cette fois-ci relever de nombreuses informations pour comprendre le monde de cette lune unique en son genre. "Juno transporte une suite d'instruments sensibles capables de voir Ganymède d'une manière jamais possible auparavant", a déclaré le chercheur principal Scott Bolton, dans un communiqué de la NASA. Parmi les instruments qui vont pouvoir étudier la lune, on retrouve trois caméras, des instruments radio, un spectrographe ultraviolet (UVS), des instruments Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) et un radiomètre à micro-ondes (MWR).

