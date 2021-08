Journée mondiale du chien : un kit de préparation de glace pour chien en livraison

Le 26 août, pour vous mettre dans l’ambiance de cette journée internationale des chiens, Smoofl, en partenariat avec Deliveroo propose des kits pour préparer des glaces à votre fidèle compagnon.

On vous l’accorde, les températures n’engagent pas trop à manger une glace mais techniquement on est encore en été (oui, on a déjà ressorti l’appareil à raclette, et alors ?). Cependant, on est à peu près sûr que nos meilleurs amis les chiens vont quand même apprécier cette petite gâterie ! Et puis, comme on n’est pas à Londres pour pouvoir aller boire un cocktail avec nos chiens, on s’adapte à l’insolite local.

Ce kit contient ce dont vous avez besoin pour préparer rapidement et en toute simplicité des glaces adaptées aux chiens.

C’est la première fois que la plateforme de commandes de repas propose des snacks pour chien. Vous pourrez commander les Starter Kits de préparation de glaces pour chien Smoofl le jeudi 26 août sur Deliveroo, auprès de Casper à Antwerpen, Bruxelles, Gand et Louvain ou chez O’Cheese à Liège, pour 24,99 €.