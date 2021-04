Jardins flottants : un mode d'agriculture efficace au Bangladesh.

Des récoltes même en cas de sécheresses ou d'inondations

Les jardins flottants sont constitués de plantes indigènes qui flottent dans les rivières (le plus souvent des jacinthes d'eau) et évoluent au gré des eaux.

Ils permettent de poursuivre la culture des aliments pendant la mousson (saison des pluies qui s'étend de juillet à septembre), lorsque les inondations sont fréquentes.

Cette étude parue dans le Journal of Agriculture, Food and Environment et réalisée par des équipes internationales de chercheurs vise à déterminer dans quelle mesure les jardins flottants du Bangladesh peuvent représenter une pratique agricole durable alors que le changement climatique continue de provoquer inondations et sécheresses.

Les chercheurs ont également analysé de quelles manières ces jardins peuvent garantir une meilleure sécurité alimentaire aux ménages individuels.