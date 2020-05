Jardinage : que faire en mai, après les Saints de Glace ?

Quoi qu’il en soit, maintenant que ces Saints de Glace sont passés, on va (enfin) pouvoir se lâcher et planter ce qu’on veut dans le jardin .

Au mois de mai, c’est l’apogée du printemps et le potager se transforme en un lieu enchanteur ! On peut même déjà récolter des choux verts, de la laitue, des épinards, des navets, de la sauge, des asperges, de la rhubarbe, des pommes de terre primeurs et des radis. Si vous avez fait des semis au mois d’avril, il est maintenant temps de les éclaircir (en les séparant pour qu’ils n’étouffent pas) afin que la magie puisse opérer dans les semaines à venir.

Et si vous n’avez encore rien planté (ou que vous avez encore de la place), c’est le moment de faire des semis de carottes, de choux rouges, de brocolis, de navets, et de haricots. Dès mi-mai, on sème également en pleine terre les courges et autres cucurbitacées (potirons, pâtisson, concombres, etc.), les aromates (ciboulette, aneth, basilic, marjolaine…) ainsi que les oignons, la laitue (encore), l’ail, les artichauts… C’est aussi la période idéale pour enfin sortir vos plants de tomates qui ont patienté sur le rebord de la fenêtre pendant tout ce temps.