Jardin : fini le gadget connecté et retour en majesté de l'authentique.

Nous voici presque dans le monde d'après, ou du moins sur le chemin qui nous y mènera peut-être. Une nouvelle ère où nous conserverons possiblement les habitudes prises lors de notre confinement, notamment celle du jardinage.

En effet, une étude menée par la pépinière en ligne "Promesse de fleurs", pointe un véritable engouement pour la discipline. Manuel Rucar, tendanceur du cabinet Chlorosphere, spécialisé dans le végétal, nous en dit plus sur le jardin de demain.

Avez-vous des chiffres qui confirment l'essor de cet intérêt pour le jardin ?

Il y a eu un engouement, notamment pour les sites comme Promesses de fleurs, qui ont multiplié leurs ventes. Il faut dire que c'était l'un des rares moyens de se procurer des plants potagers à ce moment-là. Ceux qui en ont aussi profité, c'est la grande distribution alimentaire, qui s'est mise à vendre des plants potagers, maraîchers pendant cette période. Si nous n'avons pas de chiffres officiels, tous les retours des points de vente montrent que l'on a une augmentation de la fréquentation auprès des pépiniéristes et horticulteurs.

Cette étude met en évidence un véritable essor du potager. Est-ce que cela annonce la fin du végétal ornemental au profit du comestible ?

On constate aussi depuis le déconfinement un report de consommation. Ceux qui avaient un jardin et pouvaient acheter de février à mai plein de petites plantes, ont accumulé des envies, qui se traduisent par un panier moyen plus élevé aujourd'hui. Là où l'on dépensait 30 euros tous les 15 jours pour son jardin, on a accumulé psychologiquement cet argent. Maintenant les gens sont prêts à acheter de plus gros sujets, comme des fougères arborescentes ou des palmiers.

Est-ce que l'on va assister à de nouvelles façons de faire notre jardin ?

La sécheresse de l'année dernière a influé sur les comportements des jardiniers confirmés. Pour ce qui est de la pandémie et du confinement, ils ont montré notre dépendance vis-à-vis d'autres pays et à quel point on peut être rapidement en pénurie. Avec des plants faciles, comme ceux de pommes de terre, on peut être autonome et faire des réserves pour l'hiver. Cet esprit d'autosuffisance peut germer chez certains.

Est-ce que de nouveaux outillages vont faire leur apparition ?

Jusqu'à présent, les marques se sont tournées vers des produits pour urbains avec des petits formats pour le balcon ou la terrasse, connectés. Certaines marques, qui fournissent traditionnellement les paysagistes, voire les agriculteurs, lorgnent sur un marché important pour fournir les particuliers.

Cela annonce la fin des jardinières connectées ?

Elles ont peut-être fait leur temps et il y a un mauvais écho consommateur sur ces produits. Les gens pensent que ça va leur faciliter les choses, c'est amusant, c'est gadget mais c'est un premier pas vers le jardin, un peu comme les montres connectées pour faire de l'exercice physique. C'est un prétexte, une passerelle qui permet d'aller vers le jardinage.

En revanche, il y a des outils connectés pas gadgets du tout, dans le domaine de la domotique comme l'arrosage automatique, le chauffage automatique pour des mini-serres. On note d'ailleurs une augmentation des ventes dans ce domaine. Il ne s'agit que de signes discrets dans les statistiques mais il s'agit de phénomènes de fond, qui montrent les changements de comportements sur le long terme.

Est-ce qu'une tendance en terme de style va se dégager suite à la crise ?

Le retour à l'authentique. C'était une tendance déjà engagée mais qui va se renforcer avec la crise. Au programme, un look fait-main, artisanal, avec des poteries en matières naturelles... Et un gros ras-le-bol du plastique ou du rotomoulé.

Quid des végétaux ?

On va aussi chercher des choses plus authentiques, sans couleurs chatoyantes qui peuvent faire artificielles, mais plutôt des feuillages colorés feuillages panachés, qui ont un look exotique. Par exemple, dans les plantes fleuries, ça va être des rosiers à petites fleurs qui font plus campagne, nature et moins vifs et artificiels.

Pour les plantes d'intérieur, on verra des feuillages décoratifs comme le monstera, ou qui ont des nervures particulières sur le feuillage.